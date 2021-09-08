Кайли Дженнер подтвердила слухи о беременности и показала округлившийся живот

Дженнер вскоре во второй раз станет матерью Фото: kyliejenne / Instagram

Дженнер разместила в сети видео с изображением электронного теста на беременность с положительным результатом. В ролике также запечатлены отец будущего ребенка и их старшая дочь Сторми Уэбстер. В конце съемки Дженнер показала свой округлившийся живот.

Впервые о беременности модели в конце августа сообщил американский таблоид TMZ, но тогда модель не комментировала информацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie * (@kyliejenner)