Кайли Дженнер подтвердила слухи о беременности и показала округлившийся живот

Дженнер разместила в сети видео с изображением электронного теста на беременность с положительным результатом. В ролике также запечатлены отец будущего ребенка и их старшая дочь Сторми Уэбстер. В конце съемки Дженнер показала свой округлившийся живот.
Впервые о беременности модели в конце августа сообщил американский таблоид TMZ, но тогда модель не комментировала информацию.
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Кайли Дженнер является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году Кайли Дженнер заработала $590 млн.
Дженнер известна как участница шоу "Семейство Кардашян" – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть родная сестра Кендалл. Сестры-модели Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян – единоутробные с Кайли. Ее единокровные братья – Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер, а единокровная сестра – Кейси Дженнер.
Кайли Дженнер и Скотт начали встречаться в 2017 году, а в 2018-м у них родилась дочь. Возлюбленные несколько раз расставались, но сейчас снова находятся в отношениях.