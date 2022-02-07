24-летняя Кайли Дженнер во второй раз стала матерью

Знаменитость сообщила, что ребенок родился 2 февраля, но не указала его пол и имя. На черно-белом снимке изображена рука ребенка в руке, вероятно, Дженнер.

Контекст:

Дженнер известна как участница шоу "Семейство Кардашян" – она вторая дочь спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. Модель является самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии издания Forbes – в 2020 году она заработала $590 млн.

8 сентября 2021 года она подтвердила, что ждет ребенка от своего бойфренда, американского рэпера Трэвиса Скотта. Кайли Дженнер и Скотт начали встречаться в 2017 году. 1 февраля 2018 года у них родилась дочь Сторми Уэбстер.