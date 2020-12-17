"25 плюс 20". Йовович показала, как отмечает 45-летие

Американская актриса Милла Йовович в день 45-летия предложила разложить свой возраст на два слагаемых – 25 и 20, "забыв" при этом о существовании второй части.

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 17 декабря в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена с макияжем в оранжевой футболке и джинсах.

Актриса позирует, сидя на диване в своем доме.

"Мой день рождения! И это настоящий рубеж! 25 плюс 20. Но мы не будем упоминать последнюю часть", – подписала она снимок.

Актриса отметила, что считает себя счастливчиком, заявив, что у нее самые лучшие друзья, поклонники и семья.

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Йовович родилась 17 декабря в Киеве. В 1980 году ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет. Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Сейчас актриса замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родилось три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).