26 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Ученый мечтал создать язык, который понял бы любой человек на Земле. Заменгоф издал первый учебник по этому языку под псевдонимом Эсперанто (Esperanto), что переводится как "надеющийся". Вскоре псевдоним стал названием всего языка.

Официальной статистики, сколько всего людей говорят на эсперанто, нет. По разным оценкам, их может быть до 2 млн. В 1985 году ЮНЕСКО обратилась к государствам, входящим в ее состав, и к международным организациям, с предложением ввести обучение эсперанто в школах и использовать этот язык в международном сотрудничестве. Каждый год сотни международных конференций и встреч проводятся на эсперанто без переводчиков. Тем не менее пока ни одна страна мира официально не утвердила эсперанто как государственный язык.

Сегодня также отмечается еще один международный праздник – День дяди и тети. В этот день принято звонить и поздравлять этих родственников, дарить им символические подарки, проводить с ними время.

В православной традиции 26 июля именины у Антона, Степана и Юлиана. В католической – у Анны, Мирославы и Ефима.

Согласно народным приметам: