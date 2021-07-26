26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Сегодня 26 июля, до конца 2021 года осталось 158 дней Фото: depositphotos.com

В этот день родились:

в 1856-м – Джордж Бернард Шоу, ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1925 году;

в 1861-м – Важа Пшавела, классик грузинской литературы, писатель и поэт;

в 1931-м – Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, диссидент, академик НАНУ;

в 1943-м – Мик Джаггер, британский музыкант, вокалист рок-группы The Rolling Stones;

в 1945-м – Хелен Миррен, английская актриса, обладательница кинопремии "Оскар";

в 1964-м – Сандра Баллок, американская актриса, обладательница кинопремии "Оскар";

в 1970-м – Андрей Григорьев-Апполонов, российский певец, солист группы "Иванушки International";

в 1973-м – Кейт Бекинсейл, английская актриса;

в 1974-м ­– Наталья Доля, украинская актриса театра и кино.

В этот день умерли:

в 1976-м – Николай Носов, украинский детский писатель-прозаик, автор трилогии о Незнайке. Ему было 67 лет;

в 1994-м – Анатолий Наседкин, украинский живописец, 70 лет.

Этот день в истории: