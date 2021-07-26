26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Сегодня 26 июля, до конца 2021 года осталось 158 дней
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Представляем календарь событий этого дня.
В этот день родились:
в 1856-м – Джордж Бернард Шоу, ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1925 году;
в 1861-м – Важа Пшавела, классик грузинской литературы, писатель и поэт;
в 1931-м – Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, диссидент, академик НАНУ;
в 1943-м – Мик Джаггер, британский музыкант, вокалист рок-группы The Rolling Stones;
в 1945-м – Хелен Миррен, английская актриса, обладательница кинопремии "Оскар";
в 1964-м – Сандра Баллок, американская актриса, обладательница кинопремии "Оскар";
в 1970-м – Андрей Григорьев-Апполонов, российский певец, солист группы "Иванушки International";
в 1973-м – Кейт Бекинсейл, английская актриса;
в 1974-м – Наталья Доля, украинская актриса театра и кино.
В этот день умерли:
в 1976-м – Николай Носов, украинский детский писатель-прозаик, автор трилогии о Незнайке. Ему было 67 лет;
в 1994-м – Анатолий Наседкин, украинский живописец, 70 лет.
Этот день в истории:
в 1805-м – из-за извержения Везувия разрушается значительная часть Неаполя, погибли около 26 тыс. человек;
в 1908-м – в Париже завершаются первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу приходит немецкий автомобиль Protos, которым управляет лейтенант Кеппен. Однако победителем объявлен американец Джордж Шустер, поскольку немецкого гонщика оштрафовали на 15 дней (после поломки его автомобиль был доставлен в Сиэтл по железной дороге). История именно этих гонок легла в основу кинокомедии "Большие гонки";
в 1929-м – на киноэкраны выходит фильм украинского режиссера и сценариста Александра Довженко "Арсенал";
в 1971-м – осуществляется старт к Луне американского космического корабля "Аполлон-15" с тремя астронавтами на борту. Они провели на Луне почти трое суток (чуть менее 67 часов). Общая продолжительность трех выходов на лунную поверхность составила 18 ч 30 мин. Экипаж впервые использовал лунный автомобиль, проехав на нем в общей сложности 27,9 км;
в 1989-м – 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявляется обвинение в создании и запуске компьютерного вируса. Моррис становится первым создателем вируса, подвергнутым уголовному преследованию.
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