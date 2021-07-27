27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 121 год назад в США был продан первый гамбургер Фото: depositphotos.com

В этот день родились:

в 1784-м – Денис Давыдов, российский поэт, гусар, герой Отечественной войны 1812 г. В 1980 году о нем снят фильм "Эскадрон гусар летучих" с Андреем Ростоцким в главной роли;

в 1824-м – Александр Дюма-сын, французский писатель и драматург, автор романа "Дама с камелиями";

в 1904-м – Людмила Руденко, украинская и советская шахматистка, вторая в истории шахмат и первая среди украинских шахматисток чемпионка мира среди женщин;

в 1915-м – Марио Дель Монако, итальянский оперный певец, тенор, обладатель одного из лучших голосов в истории мирового вокального искусства;

в 1936-м – Марис Лиепа, латвийский артист балета.

В этот день умерли:

в 2013-м – Илья Сегалович, российский программист, сооснователь поисковой системы "Яндекс" и директор по технологиям одноименной компании. Ему было 48 лет;

в 2018-м – Владимир Войнович, советский и российский писатель-прозаик, поэт, драматург. Ему было 85 лет;

в 2019-м – Роман Вирастюк, украинский спортсмен, специализировался на толкании ядра, 51 год.

Этот день в истории: