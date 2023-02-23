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23 февраля, 2023
 
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27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"

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Мескал отметил, что сперва воспринял все как случайность
Мескал отметил, что сперва воспринял все как случайность
Фото: ЕРА

27-летний ирландский актер Пол Мескал в интервью, которое 23 февраля опубликовано на сайте британского издания ES Magazine, рассказал о недавних домогательствах поклонницы, которая под предлогом совместного фото в момент съемки положила ему руку на ягодицы.

По словам актера, это произошло перед входом в театр "Алмейда" в Лондоне, где он играл главную роль в спектакле американского драматурга Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание". 

Мескал отметил, что сперва воспринял все как случайность, поэтому решил отстраниться, "но рука последовала за ним". Актер признался, что в этот момент испытал ярость и потребовал от поклонницы "убрать свою руку от его задницы".

Он назвал поступок поклонницы "мерзким и жутким".

Контекст:

Пол Мескал стал известен после исполнения главной роли Коннелла Уордрена в ирландском мини-сериале "Нормальные люди" (2020). За эту роль он был удостоен премии BAFTA в номинации "Лучший актер".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фанаты, BAFTA, домогательства, Пол Мескал, ягодицы
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