27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"

По словам актера, это произошло перед входом в театр "Алмейда" в Лондоне, где он играл главную роль в спектакле американского драматурга Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание".
Мескал отметил, что сперва воспринял все как случайность, поэтому решил отстраниться, "но рука последовала за ним". Актер признался, что в этот момент испытал ярость и потребовал от поклонницы "убрать свою руку от его задницы".
Он назвал поступок поклонницы "мерзким и жутким".
Пол Мескал стал известен после исполнения главной роли Коннелла Уордрена в ирландском мини-сериале "Нормальные люди" (2020). За эту роль он был удостоен премии BAFTA в номинации "Лучший актер".