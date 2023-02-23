27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"

По словам актера, это произошло перед входом в театр "Алмейда" в Лондоне, где он играл главную роль в спектакле американского драматурга Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание".

Мескал отметил, что сперва воспринял все как случайность, поэтому решил отстраниться, "но рука последовала за ним". Актер признался, что в этот момент испытал ярость и потребовал от поклонницы "убрать свою руку от его задницы".

Он назвал поступок поклонницы "мерзким и жутким".