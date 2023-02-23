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Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование

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11 марта 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения
11 марта 2020 года суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения
Фото: ЕРА

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который осужден на 23 года лишения свободы, 23 февраля судом Лос-Анджелеса был приговорен к еще 16 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые произошли в 2013 году. Об этом сообщает телеканал BBC.

Суд присяжных в Лос-Анджелесе 19 декабря 2022 года признал Вайнштейна виновным в новом изнасиловании. Ему грозило от 18 до 24 лет лишения свободы по трем пунктам, включая "насильственное оральное совокупление и проникновение посторонним предметом". Все три пункта обвинения, отмечает The New York Times, были связаны с одной женщиной, которую в суде назвали Джейн Доу 1. Она заявила, что подверглась нападению в своем отеле в феврале 2013 года.

Всего в адрес экс-продюсера было выдвинуто 11 новых обвинений в отношении пяти женщин

В публикации отмечается, что адвокаты бывшего продюсера, вероятно, обжалуют решение суда.

Контекст:

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: изнасилование, приговор, Харви Вайнштейн
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