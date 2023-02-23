Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование

Суд присяжных в Лос-Анджелесе 19 декабря 2022 года признал Вайнштейна виновным в новом изнасиловании. Ему грозило от 18 до 24 лет лишения свободы по трем пунктам, включая "насильственное оральное совокупление и проникновение посторонним предметом". Все три пункта обвинения, отмечает The New York Times, были связаны с одной женщиной, которую в суде назвали Джейн Доу 1. Она заявила, что подверглась нападению в своем отеле в феврале 2013 года.

Всего в адрес экс-продюсера было выдвинуто 11 новых обвинений в отношении пяти женщин.

В публикации отмечается, что адвокаты бывшего продюсера, вероятно, обжалуют решение суда.