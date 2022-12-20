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20 декабря, 2022
 
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Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании

Во время оглашения вердикта присяжных Вайнштейн находился в зале и "не выказал заметной реакции на оглашение приговора"
Во время оглашения вердикта присяжных Вайнштейн находился в зале и "не выказал заметной реакции на оглашение приговора"
Фото: ЕРА

Суд присяжных в Лос-Анджелесе 19 декабря признал 70-летнего американского экс-продюсера Харви Вайнштейна, который уже осужден на 23 года за сексуальное насилие и домогательства, виновным в еще одном изнасиловании. Об этом 19 декабря сообщило издание Variety.

Речь идет об изнасиловании  в феврале 2013 года итальянской модели, которая фигурирует в материалах дела под вымышленными именем "Джейн Доу номер один". Вайнштейну грозит от 18 до 24 лет лишения свободы за "изнасилование, насильственное оральное совокупление и проникновение посторонним предметом".

Во время оглашения вердикта присяжных, отмечает издание, бывший продюсер находился в зале и "не выказал заметной реакции на оглашение приговора". 

В свою очередь модель, выступая с заявлением, отметила. что он "той ночью 2013 года навсегда уничтожил часть ее". Она подчеркнула, что "адвокаты Вайнштейна устроили ей ад в качестве свидетеля, но она знала, что должна довести дело до конца".

Дата вынесения приговора не установлена. Адвокаты бывшего продюсера отказались комментировать решение суда присяжных.

Контекст:

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

В октябре 2022 года стало известно, что в Лос-Анджелесе начнется новый судебный процесс над Вайнштейном. Всего в адрес экс-продюсера было выдвинуто 11 обвинений в отношении пяти женщин.

Теги: изнасилование, приговор, Лос-Анджелес, расследование, сексуальное насилие, обвинение, насилие, Харви Вайнштейн, домогательства, продюсер
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