Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании

Во время оглашения вердикта присяжных Вайнштейн находился в зале и "не выказал заметной реакции на оглашение приговора" Фото: ЕРА

Речь идет об изнасиловании в феврале 2013 года итальянской модели, которая фигурирует в материалах дела под вымышленными именем "Джейн Доу номер один". Вайнштейну грозит от 18 до 24 лет лишения свободы за "изнасилование, насильственное оральное совокупление и проникновение посторонним предметом".

Во время оглашения вердикта присяжных, отмечает издание, бывший продюсер находился в зале и "не выказал заметной реакции на оглашение приговора".

В свою очередь модель, выступая с заявлением, отметила. что он "той ночью 2013 года навсегда уничтожил часть ее". Она подчеркнула, что "адвокаты Вайнштейна устроили ей ад в качестве свидетеля, но она знала, что должна довести дело до конца".

Дата вынесения приговора не установлена. Адвокаты бывшего продюсера отказались комментировать решение суда присяжных.