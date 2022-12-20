Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании

Речь идет об изнасиловании в феврале 2013 года итальянской модели, которая фигурирует в материалах дела под вымышленными именем "Джейн Доу номер один". Вайнштейну грозит от 18 до 24 лет лишения свободы за "изнасилование, насильственное оральное совокупление и проникновение посторонним предметом".
Во время оглашения вердикта присяжных, отмечает издание, бывший продюсер находился в зале и "не выказал заметной реакции на оглашение приговора".
В свою очередь модель, выступая с заявлением, отметила. что он "той ночью 2013 года навсегда уничтожил часть ее". Она подчеркнула, что "адвокаты Вайнштейна устроили ей ад в качестве свидетеля, но она знала, что должна довести дело до конца".
Дата вынесения приговора не установлена. Адвокаты бывшего продюсера отказались комментировать решение суда присяжных.
В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.
24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.
О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.
11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.
В октябре 2022 года стало известно, что в Лос-Анджелесе начнется новый судебный процесс над Вайнштейном. Всего в адрес экс-продюсера было выдвинуто 11 обвинений в отношении пяти женщин.