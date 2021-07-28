28 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня до конца 2021 года осталось 156 дней Фото: depositphotos.com

Первоначально Всемирный день борьбы с гепатитом отмечался 19 мая, но 10 лет назад дата была изменена на 28 июля. Это день рождения американского врача и ученого Баруха Бламберга, получившего Нобелевскую премию за открытие в 1965 году вируса гепатита и скончавшегося в 2011 году.

Сегодня в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси. Летом 2008 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко своим указом распорядился учредить этот праздник. 28 июля было выбрано, поскольку это день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси.

В православной традиции сегодня именины у Василия, Владимира, Андрея, Юстиниана, Петра, Агриппины и Матроны.

Согласно народным приметам: