28 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 187 лет назад был открыт Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Фото: depositphotos.com

Этот день в истории:

в 1834-м – открыт Киевский университет имени святого Владимира – нынешний университет Тараса Шевченко;

в 1851-м – впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение;

в 1858-м – отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации личности;

в 1951-м ­– премьера мультфильма Уолта Диснея "Алиса в Стране чудес";

в 1980-м – в Москве в этот день похоронили Владимира Высоцкого, актера театра и кино, автора-исполнителя и поэта.

В этот день родились:

в 1923-м – Владимир Басов, советский актер, кинорежиссер и сценарист, известен по фильмам "Приключения Буратино", "Мимино", "По семейным обстоятельствам";

в 1926-м – Инна Макарова, советская киноактриса, прославилась ролями в картинах "Молодая гвардия", "Высота", "Дорогой мой человек", "Девчата";

в 1929-м – Жаклин Кеннеди, первая леди США с 1961-го по 1963 год;

в 1951-м – Наталья Белохвостикова, советская и российская киноактриса, снялась в фильмах "У озера", "Тегеран-43", "Стакан воды", "Красное и черное";

в 1960-м – Владимир Гришко, украинский оперный певец, тенор.

В этот день умерли: