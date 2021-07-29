29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня

В этот день 40 лет назад состоялась свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза Фото: wikipedia.org

Этот день в истории:

в 1954-м – вышла первая часть культовой трилогии Джона Толкиена "Властелин колец". Трилогия стала первым произведением в жанре эпического фэнтези и сразу стала классикой литературы. Книга переведена по меньшей мере на 38 языков и много раз экранизировалась. Самая популярная и известная экранизация принадлежит новозеландскому режиссеру Питеру Джексону и в общей сложности получила 17 кинопремий "Оскар";

в 1981-м – в Лондоне прошла церемония бракосочетания наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. У пары родились два сына – принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Фактически семья распалась еще в начале 90-х, но официальный развод последовал в 1996-м. Через год принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

В этот день родились:

в 1817-м – Иван Айвазовский, живописец, художник-маринист армянского происхождения, уроженец Феодосии;

в 1865-м – Андрей Шептицкий, украинский церковный деятель, меценат, глава Украинской греко-католической церкви, митрополит;

в 1945-м – Мирча Луческу, румынский футболист и футбольный тренер, многолетний наставник донецкого "Шахтера", главный тренер "Динамо" (Киев);

в 1954-м – Игорь Крутой, советский и российский композитор;

в 1984-м – Анна Бессонова, украинская спортсменка (художественная гимнастика), абсолютная чемпионка мира 2007 года, обладательница бронзы на олимпиаде 2004-го и 2008 годов.

В этот день умерли: