29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня

В этот день 40 лет назад состоялась свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза
Фото: wikipedia.org
Представляем календарь событий этого дня.
Этот день в истории:
в 1954-м – вышла первая часть культовой трилогии Джона Толкиена "Властелин колец". Трилогия стала первым произведением в жанре эпического фэнтези и сразу стала классикой литературы. Книга переведена по меньшей мере на 38 языков и много раз экранизировалась. Самая популярная и известная экранизация принадлежит новозеландскому режиссеру Питеру Джексону и в общей сложности получила 17 кинопремий "Оскар";
в 1981-м – в Лондоне прошла церемония бракосочетания наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. У пары родились два сына – принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Фактически семья распалась еще в начале 90-х, но официальный развод последовал в 1996-м. Через год принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже.
В этот день родились:
в 1817-м – Иван Айвазовский, живописец, художник-маринист армянского происхождения, уроженец Феодосии;
в 1865-м – Андрей Шептицкий, украинский церковный деятель, меценат, глава Украинской греко-католической церкви, митрополит;
в 1945-м – Мирча Луческу, румынский футболист и футбольный тренер, многолетний наставник донецкого "Шахтера", главный тренер "Динамо" (Киев);
в 1954-м – Игорь Крутой, советский и российский композитор;
в 1984-м – Анна Бессонова, украинская спортсменка (художественная гимнастика), абсолютная чемпионка мира 2007 года, обладательница бронзы на олимпиаде 2004-го и 2008 годов.
В этот день умерли:
в 1890-м – Винсент Ван Гог, голландский художник. Ему было 37 лет;
в 1986-м – Наталья Ужвий, украинская актриса театра и кино, ведущая актриса Киевского драматического театра имени Франко;
в 1914-м – Григол Абашидзе, грузинский поэт, прозаик, соавтор гимна Грузинской ССР, 79 лет;
в 1999-м – Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец (лирико-драматический тенор), 66 лет.
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