29 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

В Украине сегодня отмечается День Сил специальных операций (ССО) – отдельного рода войск Вооруженных сил Украины, который был основан в 2016 году. В состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

День ССО был учрежден указом президента от 26 июля 2016 года с целью "дальнейшего развития национальных военных традиций, учитывая важную роль Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства". Девизом ССО стал боевой девиз князя Святослава Храброго "Иду на вы!".

В православной традиции сегодня именины у Афиногена, Иакова, Иоанна, Павла, Петра, Алевтины, Валентины, Юлии и Матроны. В католической – у Марты и Олафа.

Согласно народным приметам: