30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 123 года назад были изобретены кукурузные хлопья Фото: depositphotos.com

Этот день в истории:

в 1898-м – в Москве торжественно открыта первая городская канализация;

в 1898-м – американский врач Джон Харви Келлог и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья;

в 1984-м – на телеканале NBC начался показ сериала "Санта-Барбара". Показ завершился 15 января 1993 года. Всего было снято 2137 серий.

В этот день родились:

в 1818-м – Эмили Бронте, английская писательница, автор романа "Грозовой перевал";

в 1863-м – Генри Форд, американский промышленник, основатель корпорации Ford;

в 1936-м – Бадди Гай, американский блюзовый гитарист и певец, пятикратный лауреат престижной музыкальной премии "Грэмми";

в 1947-м – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, бывший губернатор Калифорнии;

в 1948-м – Жан Рено (настоящее имя Хуан Морено-и-Хедерик Хименес), французский актер;

в 1963-м – Лиза Кудроу, американская актриса, прославилась ролью Фиби Буффе в сериале "Друзья";

в 1972-м – Олесь Санин, украинский кинорежиссер и актер, известен фильмами "Мамай" и "Поводырь".

В этот день умерли: