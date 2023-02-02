Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2023
 
Новости

30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гомес три года назад запустила собственную линию косметики
Гомес три года назад запустила собственную линию косметики
Фото: selenagomez / Instagram

Американская певица Селена Гомес 1 февраля разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена без макияжа.

За первые 12 часов публикацию лайкнули почти 8 млн фолловеров 30-летней знаменитости. 

В феврале 2020 года Гомес представила собственную линию косметических продуктов под названием Rare Beauty в честь своего альбома. Свою продукцию, а именно блески для губ, сухие румяна, кремовые консилеры и тональные кремы, артистка рекламирует в микроблоге, публикуя снимки, на которых запечатлена с макияжем.

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Селена Гомес, макияж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
Дмитрий ГОРДОН
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
Алеся БАЦМАН
  Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант
  Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
Галина ГРИШИНА
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
Галина ГРИШИНА
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Мишина снялась в ванной перед зеркалом
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Светодиоды, вращающиеся мониторы, видеопол. Организаторы "Евровидения 2023" в Ливерпуле показали, как будет выглядеть сцена. Фото
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Лопес снялась в полный рост с нижнего ракурса, взобравшись на кресло
Галина ГРИШИНА
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
alyona alyona показала, как выглядела до того, как стала певицей. Фото
Галина ГРИШИНА
"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео
"Заставил почувствовать себя такой особенной". 55-летний Вакки подарил 28-летней жене автомобиль и показал ее реакцию. Видео
Галина ГРИШИНА
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
  Булочки из дрожжевого теста с медом. Удачный рецепт от кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Уизерспун похвасталась новым костюмом для тренировок. 46-летняя актриса выполняла упражнения с утяжелителями. Видео
Галина ГРИШИНА
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась топлес на пляже
Квиткова снялась топлес на пляже
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 