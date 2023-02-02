30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа

За первые 12 часов публикацию лайкнули почти 8 млн фолловеров 30-летней знаменитости.

В феврале 2020 года Гомес представила собственную линию косметических продуктов под названием Rare Beauty в честь своего альбома. Свою продукцию, а именно блески для губ, сухие румяна, кремовые консилеры и тональные кремы, артистка рекламирует в микроблоге, публикуя снимки, на которых запечатлена с макияжем.

Контекст:

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прери (штат Техас, США). С 2012 года она строит сольную карьеру.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у нее диагностировали заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.