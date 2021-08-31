31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Инициаторы Дня блога призывают в этот день написать в соцсетях несколько коротких рецензий о блогах, которые вам нравятся.

Среди национальных праздников сегодняшнего дня есть очень необычные. Например, День смеси сухофруктов и орехов, который отмечают в США. Считается, что эту смесь придумали в 1968 году два серфингиста из Калифорнии, которые смешали арахис и изюм для создания более энергетической закуски.

В православной традиции сегодня именины у Георгия, Григория, Евгения, Иллариона, Ивана, Льва, Луки, Макария и Михаила. В католической – у Богдана, Марка и Раймонда.

Согласно народным приметам: