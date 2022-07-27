34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях

Dantes – матери: Ты сделала все, чтобы я стал человеком, за которого тебе не стыдно Фото: vladimirdantes / Instagram

"Это фото из нашей квартиры в Харькове. Ты для меня такая же сильная, крутая, красивая и несгибаемая, как и наш город, – написал 34-летний артист. – Мы с тобой очень любим прикалываться, смеяться, просто разговаривать. Ты сделала все, чтобы я стал человеком, за которого тебе не стыдно".

Певец также поделился реакцией матери на его первое тату. По словам артиста, она, узнав об этом, в шутку сказала, что сделает тату и себе, изобразив на ягодицах портреты своих двух мужей, один из которых является отцом Dantes.

"Чтобы, когда я садилась, они понимали, в какой они большой заднице", – объяснила тогда свое желание сыну мать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes * (@vladimirdantes)