Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2022
 
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34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях

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Dantes матери: Ты сделала все, чтобы я стал человеком, за которого тебе не стыдно
Dantes – матери: Ты сделала все, чтобы я стал человеком, за которого тебе не стыдно
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 27 июля разместил на своей странице в Instagram архивное фото, на котором запечатлен ребенком вместе со своей матерью Марией Гудковой. Он посвятил пост дню ее рождения.

"Это фото из нашей квартиры в Харькове. Ты для меня такая же сильная, крутая, красивая и несгибаемая, как и наш город, – написал 34-летний артист.  Мы с тобой очень любим прикалываться, смеяться, просто разговаривать. Ты сделала все, чтобы я стал человеком, за которого тебе не стыдно".

Певец также поделился реакцией матери на его первое тату. По словам артиста, она, узнав об этом, в шутку сказала, что сделает тату и себе, изобразив на ягодицах портреты своих двух мужей, один из которых является отцом Dantes.

"Чтобы, когда я садилась, они понимали, в какой они большой заднице", – объяснила тогда  свое желание сыну мать.

Контекст:

Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году выпустил альбом "Твоя любимая музыка".

Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.

Теги: семья, певец, Dantes
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