34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях

"Это фото из нашей квартиры в Харькове. Ты для меня такая же сильная, крутая, красивая и несгибаемая, как и наш город, – написал 34-летний артист. – Мы с тобой очень любим прикалываться, смеяться, просто разговаривать. Ты сделала все, чтобы я стал человеком, за которого тебе не стыдно".
Певец также поделился реакцией матери на его первое тату. По словам артиста, она, узнав об этом, в шутку сказала, что сделает тату и себе, изобразив на ягодицах портреты своих двух мужей, один из которых является отцом Dantes.
"Чтобы, когда я садилась, они понимали, в какой они большой заднице", – объяснила тогда свое желание сыну мать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков, известен как певец Dantes) начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году выпустил альбом "Твоя любимая музыка".
Исполнитель после нападения РФ на Украину перешел на украинский язык. Он дает благотворительные концерты в пользу Украины.