34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына

Фото были сделаны во время семейного праздника.

Контекст:

Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его.

Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона "Днепр-1".

В 2014 году был избран в Раду в округе №122 во Львовской области, за него отдали голоса 56,56% избирателей. На выборах в 2019 году планировал баллотироваться на этом же округе, но ЦИК его не зарегистрировал.

Владимир Парасюк и Ирина Бойко зарегистрировали брак в июне этого года, но свою свадьбу не афишировали. 31 октября 2021 года Парасюк заявил, что у них родился сын.