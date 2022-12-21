34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью

На снимках Румер Уиллис запечатлена вместе со своим бойфрендом, американским музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Будущий ребенок станет для обоих родителей первенцем. Пол первенца пара пока что не разглашала.
People отмечает, что это будет первый внук или внучка для 60-летней Мур и 67-летнего Уиллиса, у которого диагностировали неизлечимое заболевание, связанное с нарушением речи.
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Актриса Румер Уиллис родилась 16 августа 1988 года в городе Падьюка (штат Кентукки, США). Ее назвали в честь британской новеллистки Румер Годден. Румер дебютеровала в кино в семилетнем возрасте в фильме "Тогда и сейчас".
В марте 2020 года Румер Уиллис одержала победу в американском шоу "Танцы со звездами" (Dancing with the Stars). Она выступала в паре с профессиональным танцором Валентином Чмерковским – братом проживающего в США украинского хореографа Максима Чмерковского.
У Румер есть две младшие сестры – Скаут ЛаРу Уиллис и Талула Белль Уиллис.