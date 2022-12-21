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21 декабря, 2022
 
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34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью

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34-летняя Румер Уиллис ждет первенца
34-летняя Румер Уиллис ждет первенца
Фото: rumerwillis / Instagram

Старшая дочь американских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, американская актриса Румер Уиллис впервые станет матерью. Об этом она сообщила 21 декабря в Instagram, разместив черно-белые снимки с округлившимся животом.

На снимках Румер Уиллис запечатлена вместе со своим бойфрендом, американским музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Будущий ребенок станет для обоих родителей первенцем. Пол первенца пара пока что не разглашала.

People отмечает, что это будет первый внук или внучка для 60-летней Мур и 67-летнего Уиллиса, у которого диагностировали неизлечимое заболевание, связанное с нарушением речи.

Контекст:

Актриса Румер Уиллис родилась 16 августа 1988 года в городе Падьюка (штат Кентукки, США). Ее назвали в честь британской новеллистки Румер Годден. Румер дебютеровала в кино в семилетнем возрасте в фильме "Тогда и сейчас".

В марте 2020 года Румер Уиллис одержала победу в американском шоу "Танцы со звездами" (Dancing with the Stars). Она выступала в паре с профессиональным танцором Валентином Чмерковским – братом проживающего в США украинского хореографа Максима Чмерковского.

У Румер есть две младшие сестры – Скаут ЛаРу Уиллис и Талула Белль Уиллис.

Теги: Брюс Уиллис, Румер Уиллис, Деми Мур
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