34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью

На снимках Румер Уиллис запечатлена вместе со своим бойфрендом, американским музыкантом Дереком Ричардом Томасом. Будущий ребенок станет для обоих родителей первенцем. Пол первенца пара пока что не разглашала.

People отмечает, что это будет первый внук или внучка для 60-летней Мур и 67-летнего Уиллиса, у которого диагностировали неизлечимое заболевание, связанное с нарушением речи.

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