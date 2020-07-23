34-летняя вдова Хефнера впервые замечена в компании бойфренда

34-летняя модель Кристал Харрис проводит совместный отпуск с инженером Натаном Леви. По информации Daily Mail, он является одним из тех, кто руководил запуском ракеты Falcon 9.

34-летняя вдова основателя издания Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис спустя три года после его смерти появилась на публике с бойфрендом, сообщает американский таблоид Daily Mail.

Пара была замечена во время отдыха в Лос-Анджелесе. По информации издания, избранником вдовы Хефнера стал инженер Натан Леви. Таблоид утверждает, что он причастен к запуску ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon.

Харрис была моложе Хефнера на 60 лет. Пара познакомилась в 2009 году, а спустя три года Хефнер и Харрис поженились. Спустя пять лет Харрис овдовела – Хефнер умер в сентябре 2017 года в США на 92-м году жизни после тяжелой болезни.