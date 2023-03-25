  35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють": Никто не имеет права отсиживаться в тылу

О своем решении она рассказала в интервью, которое 24 марта опубликовано на YouTube-канале полиции Ивано-Франковской области.
"В период войны надо что-то менять. А менять нужно начинать с себя. И когда ты видишь, что убивают наш род, детей, ты не можешь стоять в стороне. Меня это стимулировало прийти в спецподразделение "Лють", – рассказала многодетная мать.
Женщина призналась, что прошла строгий отбор, прежде чем ее утвердили в штурмовую бригаду.
"Тут не пройдет просто человек, который даже мотивационно не готов, – отметила она. – Если честно, наверное, есть какой-то страх. Больше за детей. По моему мнению, никто не имеет права отсиживаться в тылу. Если вы тут живете – вы обязаны пойти и помочь нашим Вооруженным силам. Потому что там люди, которые по 10 месяцев еще не были дома. Они замучены. А мы – тоже украинцы. Мы воюем против преступников, убийц, которые пришли на нашу землю и уничтожают наш народ. Мы идем возвращать свое".
По образованию Карпюк – юрист. Ее старшей дочери – 15 лет, средней – 14, а младшей – три с половиной года. Муж Карпюк – военнослужащий.