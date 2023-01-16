"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание

По словам 50-летнего Положинского, он считает, что в новом звании мог бы быть более полезным Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

По словам 50-летнего Положинского, он считает, что в новом звании мог бы быть более полезным.

"Восемь месяцев я в армии. Восемь месяцев работы над собой, учений, надежд, разочарований, достижений, открытий, знакомств, – написал он. – К сожалению, где-то спустя полгода начало понемногу сдавать здоровье. Не то, чтобы совсем посыпался, но немного начал сдавать. Вопрос, есть ли шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ. Слишком старый. Но хотелось".

Артист признался, что его перевели в другое подразделение и теперь он будет заниматься "чем-то больше похожим на то, чем занимался до ВСУ".

"Попаду ли я на фронт. понятия не имею. Но пока что не говорите мне, что я герой или защитник, потому что это не так. Но если придет приказ, сделаю все возможное, чтобы его выполнить", – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)