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16 января, 2023
 
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"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание

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По словам 50-летнего Положинского, он считает, что в новом звании мог бы быть более полезным
По словам 50-летнего Положинского, он считает, что в новом звании мог бы быть более полезным
Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

Экс-фронтмен украинской группы "Тартак" и участник группы "Був'є", солдат ВСУ Александр Положинский признался, что хотел бы стать офицером украинской армии, но спустя восемь месяцев службы в ВСУ понял, что это невозможно. Об этом он написал 16 января в Instagram.

По словам 50-летнего Положинского, он считает, что в новом звании мог бы быть более полезным.

"Восемь месяцев я в армии. Восемь месяцев работы над собой, учений, надежд, разочарований, достижений, открытий, знакомств, – написал он. – К сожалению, где-то спустя полгода начало понемногу сдавать здоровье. Не то, чтобы совсем посыпался, но немного начал сдавать. Вопрос, есть ли шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ. Слишком старый. Но хотелось".

Артист признался, что его перевели в другое подразделение и теперь он будет заниматься "чем-то больше похожим на то, чем занимался до ВСУ".

"Попаду ли я на фронт. понятия не имею. Но пока что не говорите мне, что я герой или защитник, потому что это не так. Но если придет приказ, сделаю все возможное, чтобы его выполнить", – подытожил он.

Контекст:

15 февраля 2022 года Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.

28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.

Теги: Александр Положинский, ВСУ, война России против Украины
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