"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"

Положинский: Хороших русскіх стає все більше, ми їх не звали – це їхнє бажання Фото: oleksandrpolozhynskyi / Instagram

"Хороших русскіх стає все більше

Ми їх не звали – це їхнє бажання.

Як сказав колись Фрідріх Ніцше –

Ми просто позбавили їх страждання.

Їх трошки шкода – чисто по-людськи

Бо як би там Z-наково все не було,

Ти весь такий грозний, ти весь такий русскій,

А править тобою якесь х...йло", – написал он.

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