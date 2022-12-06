"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"

"Хороших русскіх стає все більше
Ми їх не звали – це їхнє бажання.
Як сказав колись Фрідріх Ніцше –
Ми просто позбавили їх страждання.
Їх трошки шкода – чисто по-людськи
Бо як би там Z-наково все не було,
Ти весь такий грозний, ти весь такий русскій,
А править тобою якесь х...йло", – написал он.
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15 февраля Положинский сообщил, что подписал контракт на прохождение военной службы в резерве Вооруженных сил Украины.
28 мая, в день своего 50-летия, Положинский заявил, что стал солдатом ВСУ и служит стрелком в 47-м отдельном батальоне.