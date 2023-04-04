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05 апреля, 2023
 
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35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото

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Никитюк анонсировала новый выпуск программы, ведущей которой является
Никитюк анонсировала новый выпуск программы, ведущей которой является
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 4 апреля в Instagram опубликовала черно-белое фото.

Никитюк анонсировала выпуск программы "LeМаршрутка" на "Новом канале", съемки которого проходили в Николаеве.

"Знаю, программы тяжелые... Но в таких реалиях живем", – написала Никитюк.

Телеведущая сопроводила пост портретным снимком, для которого позировала перед зеркалом.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года работает на "Новом канале".

В программе "LeМаршрутка" Никитюк показывает, как живут люди в разных городах и регионах Украины.

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, LeМаршрутка
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35-летняя Никитюк показала свое свежее портретное фото
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