Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2020
 
Новости

36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет

По словам 36-летней украинской певицы Tayanna, к 70 годам она планирует сохранить активность и стройность.

Tayanna родилась в 1984 году
Tayanna родилась в 1984 году
Фото: tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna в эфире канала "1+1" рассказала, что в 70-летнем возрасте планирует путешествовать по миру с рюкзаком за спиной.

"Я буду активная, молодая, без морщин, худенькая, энергетически заряженная", – описала себя в будущем 36-летняя певица.

Tayanna отметила, что для нее главной ценностью является собственное здоровье, а также здоровье близких и внутреннее спокойствие.

Tayanna родилась 29 сентября 1984 года в Черновцах. Она старший ребенок в многодетной семье. У нее есть младшие братья Михаил, Богдан и Тарас.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".


Теги: путешествия, певица, Tayanna
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
Елена КРАВЧЕНКО
"Дочка реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
"Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой
  Казахстанский инвестор Сейсембаев: Президенту Зеленскому надо провести конституционную реформу и сделать Украину полноценной парламентской республикой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В ожидании нашей девочке". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
"В ожидании нашей девочке". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
  "Деньги". Алина Паш презентовала черно-белый клип о ромах. Видео
  "Деньги". Алина Паш презентовала черно-белый клип о ромах. Видео
Деми Мур обнародовала совместное фото с тремя дочерьми
Деми Мур обнародовала совместное фото с тремя дочерьми
Дочь Ющенко, перенесшая COVID-19, показала, как выглядит после болезни
Дочь Ющенко, перенесшая COVID-19, показала, как выглядит после болезни
Кухар прокомментировала итоги "Танцев со звездами"
Кухар прокомментировала итоги "Танцев со звездами"
"Какое нежное фото". Орбакайте показала свой детский снимок с Пугачевой
"Какое нежное фото". Орбакайте показала свой детский снимок с Пугачевой
Яма рассказал, как осваивал падлборд
Яма рассказал, как осваивал падлборд
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
46-летняя Мосс снялась для обложки британского Vogue
46-летняя Мосс снялась для обложки британского Vogue
"К новогодним деревьям питаю слабость особую". Мазур снялась возле новогодней елки
"К новогодним деревьям питаю слабость особую". Мазур снялась возле новогодней елки
Борисова сделала татуаж ареолы сосков и показала результат на видео
Борисова сделала татуаж ареолы сосков и показала результат на видео
"С Днем матери трижды". Loboda приписали тройное материнство
"С Днем матери трижды". Loboda приписали тройное материнство
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS