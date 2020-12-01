36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет

По словам 36-летней украинской певицы Tayanna, к 70 годам она планирует сохранить активность и стройность.

Украинская певица Tayanna в эфире канала "1+1" рассказала, что в 70-летнем возрасте планирует путешествовать по миру с рюкзаком за спиной.

"Я буду активная, молодая, без морщин, худенькая, энергетически заряженная", – описала себя в будущем 36-летняя певица.

Tayanna отметила, что для нее главной ценностью является собственное здоровье, а также здоровье близких и внутреннее спокойствие.

Tayanna родилась 29 сентября 1984 года в Черновцах. Она старший ребенок в многодетной семье. У нее есть младшие братья Михаил, Богдан и Тарас.

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году. В 2016 году под именем Tayanna выпустила альбом "Портреты". В 2017 году вышел ее второй альбом – "Тримай мене".



