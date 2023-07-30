Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2023
 
Новости

36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шовкопляс: Ты начинаешь понимать, что сама себе самый близкий человек
Шовкопляс: Ты начинаешь понимать, что сама себе самый близкий человек
Фото: nelya_shovkoplyas / Instagram

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з "1+1" на канале "1+1 Україна" Неля Шовкопляс не живет вместе со своим мужем Владиславом из-за кризиса в отношениях, который начался накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом она рассказала в интервью, которое 28 июля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

По словам Шовкопляс, в настоящее время она не исключает, что они снова будут вместе.

"Это так странно, кого-то война разводит, а кого-то сводит. У меня ощущение, что сейчас мы сделали очень большую переоценку ценностей. У меня нет ощущения, что наша история закончилась. Возможно, все будет хорошо, – призналась ведущая. – Через полгода после начала войны мы резко повзрослели и огромное количество претензий отпало. И ты видишь человека совершенно иначе. Ты начинаешь думать: "А возможно, еще стоит побороться за эти отношения? Возможно, можно что-то сделать?" И мы сейчас в состоянии работы над своими отношениями".

36-летняя Шовкопляс призналась, что они с мужем в начале кризиса подали заявление о разводе, но до настоящего времени не развелись.

"Мы уже некоторое время не жили вместе. И подавали на развод. Но, наверное, оно так должно было случиться. Он рядом с нами живет, абсолютно во всем помогает с детьми. Это человек, которому я безгранично благодарна за все. За то, что он мужественно несет ответственность за нашу семью", – подчеркнула Шовкопляс.

Она добавила, что работает с психотерапевтом, чтобы спасти свой брак.

"Надо над этим поработать, чтобы ни о чем не жалеть, если разойдемся окончательно. Надо дать шанс и себе, и ему, – сказала ведущая. – Когда я становлюсь сама собой, начинаю понимать, что сама себе самый близкий человек. Не дети, не муж, не родители, а ты".


Контекст:

Шовкопляс родилась в 1987 году в городе Барвинково Харьковской области. С 2017 года является ведущей "Сніданку з "1+1" на канале "1+1 Україна". 

В отношениях со своим мужем ведущая состоит с 2013 года. Шовкопляс воспитывает двойню  Тимофея и Матвея.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: телеведущая, семья, развод, Неля Шовкпляс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Дмитрий ГОРДОН
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
  Каспаров: Судя по графику поставок оружия, к марту 2024 года Украина будет иметь решающее военно-техническое превосходство над РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
Галина ГРИШИНА
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
Галина ГРИШИНА
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Галина ГРИШИНА
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Как выглядят 74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин сейчас. Опубликованы свежие фото
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
В Звягеле – на родине Леси Украинки – памятник поэтессе одели в вышиванку
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Сделайте это с каждым огурцом – и они останутся свежими и не будут морщиться целую неделю. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 