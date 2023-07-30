36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод

Шовкопляс: Ты начинаешь понимать, что сама себе самый близкий человек Фото: nelya_shovkoplyas / Instagram

По словам Шовкопляс, в настоящее время она не исключает, что они снова будут вместе.

"Это так странно, кого-то война разводит, а кого-то сводит. У меня ощущение, что сейчас мы сделали очень большую переоценку ценностей. У меня нет ощущения, что наша история закончилась. Возможно, все будет хорошо, – призналась ведущая. – Через полгода после начала войны мы резко повзрослели и огромное количество претензий отпало. И ты видишь человека совершенно иначе. Ты начинаешь думать: "А возможно, еще стоит побороться за эти отношения? Возможно, можно что-то сделать?" И мы сейчас в состоянии работы над своими отношениями".

36-летняя Шовкопляс призналась, что они с мужем в начале кризиса подали заявление о разводе, но до настоящего времени не развелись.

"Мы уже некоторое время не жили вместе. И подавали на развод. Но, наверное, оно так должно было случиться. Он рядом с нами живет, абсолютно во всем помогает с детьми. Это человек, которому я безгранично благодарна за все. За то, что он мужественно несет ответственность за нашу семью", – подчеркнула Шовкопляс.

Она добавила, что работает с психотерапевтом, чтобы спасти свой брак.

"Надо над этим поработать, чтобы ни о чем не жалеть, если разойдемся окончательно. Надо дать шанс и себе, и ему, – сказала ведущая. – Когда я становлюсь сама собой, начинаю понимать, что сама себе самый близкий человек. Не дети, не муж, не родители, а ты".

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