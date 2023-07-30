"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото

Представляя его зрителям, модератор дискуссии, украинский журналист Юрий Романенко назвал Арестовича Джоном Сильвером – главным героем романа шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ".

Арестович не стал комментировать причины появления пластыря на лице, но в Facebook пошутил о своем внешнем виде.

"Размечтался, одноглазый. Пробую новую стратегию приучить нас заниматься стратегиями. Может, хоть так дойдет", – написал он.

Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте, в частности, он записывает ежедневные эфиры с российским блогером Марком Фейгиным.

В январе 2023 года Арестович уволился из ОП после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.