Арестович: После недопутча Пригожина, когда стало понятно, что бояться их особо нечего, разговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет интенсифицировали

Речь об этом зашла во время обсуждения вопроса, почему Украине не дают истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, когда бывший советник ОП сказал, что "решение принимает очень ограниченное количество лиц".

"Комментировал кто-то из американцев, решение принимает президент Байден. Но он пока не принял это решение. [...] Из чего он исходит, я не знаю. Сначала исходили из боязни эскалации: российская сторона начнет какие-то решения принимать – и война выйдет за пределы Украины. И так или иначе НАТО будет втянуто в войну. После недопутча Пригожина, когда стало понятно, что бояться их особо нечего, они интенсифицировали эти разговоры. Они более серьезно говорят: "А может, дадим?", – сказал Арестович.

Он считает, что на Западе "другое опасение появилось".

"Как бы не развалилась Россия раньше времени неуправляемо и тысячи маленьких Пригожиных не получили бы доступ к тысячам единиц ядерного оружия. И когда был этот пригожинский недопутч 36 часов, контакты были интенсивнейшими. Они сами это признали. И фактически Запад работал на удержание режима [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина в этой ситуации. Поэтому они идут между Сциллой и Харибдой", – объяснил Арестович.

Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью

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