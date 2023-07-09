Арестович: После недопутча Пригожина, когда стало понятно, что бояться их особо нечего, разговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет интенсифицировали

Речь об этом зашла во время обсуждения вопроса, почему Украине не дают истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, когда бывший советник ОП сказал, что "решение принимает очень ограниченное количество лиц".
"Комментировал кто-то из американцев, решение принимает президент Байден. Но он пока не принял это решение. [...] Из чего он исходит, я не знаю. Сначала исходили из боязни эскалации: российская сторона начнет какие-то решения принимать – и война выйдет за пределы Украины. И так или иначе НАТО будет втянуто в войну. После недопутча Пригожина, когда стало понятно, что бояться их особо нечего, они интенсифицировали эти разговоры. Они более серьезно говорят: "А может, дадим?", – сказал Арестович.
Он считает, что на Западе "другое опасение появилось".
"Как бы не развалилась Россия раньше времени неуправляемо и тысячи маленьких Пригожиных не получили бы доступ к тысячам единиц ядерного оружия. И когда был этот пригожинский недопутч 36 часов, контакты были интенсивнейшими. Они сами это признали. И фактически Запад работал на удержание режима [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина в этой ситуации. Поэтому они идут между Сциллой и Харибдой", – объяснил Арестович.
Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км.
CNN в сентябре 2022 года сообщил, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявил, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.
Пока самое дальнобойное оружие, которое Украина получила от западных партнеров, – крылатые ракеты Storm Shadow, дальность полета которых составляет 250 км. Об их передаче в начале мая объявили власти Великобритании.