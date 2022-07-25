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25 июля, 2022
 
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37-летний Макацария расплакался в день свадьбы, увидев свою 20-летнюю невесту. Видео

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Макацария сделал предложение возлюбленной в апреле 2022 года
Макацария сделал предложение возлюбленной в апреле 2022 года
Фото: Irakli Makatsaria / Facebook

Грузинский продюсер, телеведущий и бизнесмен, главный герой шестого сезона проекта "Холостяк" на СТБ Иракли Макацария женился на своей возлюбленной Елизавете Чичуа. Об этом он сообщил 24 июля в Instagram Stories, опубликовав ролики, которые гости снимали во время их свадьбы.

Одним из таких роликов на своей странице в Facebook поделился друг Макацарии, грузинский журналист Ноэ Сулаберидзе.

На видео запечатлена реакция 37-летнего Макацарии на появление невесты  увидев избранницу в подвенечном платье, он расплакался.

https://www.facebook.com/noesulaberidzepage/videos/745101659946296/

Контекст:

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года в Батуми. В Украине он стал широко известен как главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ.

С победительницей шоу Аленой Лысак отношения у Макацарии не сложились – пара рассталась после завершения проекта. Все это время он скрывал подробности личной жизни.

10 апреля 2021 года Макацария рассказал, что состоит в отношениях с Чичуа и назвал ее "любовью своей жизни". В апреле 2022 года он сделал ей предложение. Чичуа в марте 2022 года исполнилось 20 лет.

Теги: свадьба, любовь, Холостяк, Иракли Макацария, телеведущий, невеста
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