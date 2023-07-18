37-летняя Лохан впервые стала матерью. Ребенок родился в Дубае

Звезда назвала сына Луай. Ребенок родился в Дубае (ОАЭ), где Лохан проживает вместе со своим мужем, арабским финансистом Бадером Шаммасом.

Когда именно Лохан родила сына, не сообщается.

Контекст:

Лохан родилась 2 июля 1986 года в Нью-Йорке (США). Она начала карьеру модели в возрасте трех лет. С 10 лет Лохан снималась в телесериалах, а в 11 сыграла главную роль в комедии "Ловушка для родителей".

В ее фильмографии картины "Непристойная комедия", "Компаньоны", "Мачете", "Временно беременна", "Лузеры", "Я знаю, кто убил меня", "Крутая Джорджия", "Поцелуй на удачу", "Сумасшедшие гонки", "Дрянные девчонки", "Чумовая пятница".

Осенью 2021 года актриса сообщила о помолвке с Шаммасом. Летом 2022 года Лохан заявила в Instagram, что они поженились.