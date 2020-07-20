37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка

37-летняя рэп-исполнительница Ники Минаж на своей странице в Instagram заявила о беременности.
Певица обнародовала несколько снимков, на которых позирует, поддерживая руками живот.
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"Готовься, мамочка", – подписала певица новый снимок.
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Месяц назад певица снялась обнаженной в клипе рэпера Tekashi 6ix9ine, продемонстрировав плоский живот.
Осенью 2019 года Минаж вышла замуж за Кеннета Петти, который, по информации издания TMZ, в 1995 году был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. Он использовал острый предмет, склоняя девушку к сексу. Кроме того, по данным издания, мужчина отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013-м).