37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка

37-летняя американская певица Ники Минаж разместила в сети снимок, на котором позирует в купальнике, поддерживая руками беременный живот.

37-летняя рэп-исполнительница Ники Минаж на своей странице в Instagram заявила о беременности.

Певица обнародовала несколько снимков, на которых позирует, поддерживая руками живот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Preggers Публикация от Barbie (@nickiminaj) 20 Июл 2020 в 7:21 PDT

"Готовься, мамочка", – подписала певица новый снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbie (@nickiminaj) 20 Июл 2020 в 7:43 PDT

Месяц назад певица снялась обнаженной в клипе рэпера Tekashi 6ix9ine, продемонстрировав плоский живот.

Осенью 2019 года Минаж вышла замуж за Кеннета Петти, который, по информации издания TMZ, в 1995 году был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. Он использовал острый предмет, склоняя девушку к сексу. Кроме того, по данным издания, мужчина отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013-м).