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04 октября, 2022
 
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38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына

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Кляйн четвертая супруга Макаревича
Кляйн – четвертая супруга Макаревича
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Супруга 68-летнего фронтмена российской группы "Машина времени" Андрея Макаревича, 38-летняя израильская бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн 3 октября разместила в Facebook семейное фото, на котором запечатлена с мужем и шестимесячным сыном.

Супруги позируют с ребенком на фоне моря.

"Эй, вы! Когда в Марокко меня повезете?" – от имени сына подписала снимок супруга певца.

https://www.facebook.com/einat.klein2/posts/pfbid0B5QhcYLiFPpgG2WTq9NaYhxvMSQAqoEJ3VafbHxrNJ3c6gRMPcS5gdVSEgGMZ9ril

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Она родилась и выросла в Киеве. Макаревич и Кляйн поженились 26 декабря 2019 года.

Сын Эйтан родился 30 марта 2022 года в Тель-Авиве (Израиль). Он стал первенцем для Эйнат Кляйн и четвертым ребенком для Макаревича.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. В начале сентября 2022 года российское министерство юстиции внесло Макаревича в список "иностранных агентов".

Теги: Андрей Макаревич, дети, семья, Эйнат Кляйн
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