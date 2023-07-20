39-летний Нефьодов впервые стал отцом и показал первое фото с новорожденным сыном Орестом. Фото

"Украинцев должно быть больше! Поздравляйте Ореста Максимовича. Легкой судьбы, долгой и счастливой жизни тебе, казак", – написал 39-летний Нефеьодов, обращаясь к новорожденному сыну.

Контекст:

Нефьодову 39 лет. Он известен как идеолог системы государственных закупок ProZorro. В 2015–2019 годах был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Летом 2019-го выиграл конкурс на пост главы Государственной таможенной службы.

В 2017 году входил в десятку самых желанных холостяков Украины по версии "24 канала". В августе 2019 года Нефьодов сообщил, что женился.