Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото

По словам бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова, аренда отеля на одном из мексиканских остров обходится ему в $45 за сутки.

Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов 1 января в Facebook поделился снимками, на которых запечатлен во время новогоднего отпуска в Мексике вместе с женой Яной Калмыковой.

"Спасибо, Яна, что разделяешь со мной мои мечты", – написал он в публикации, подводя итоги года.

"А кто-то уверял, что вы гей. Ну вот – нет", – прокомментировали совместное фото пары пользователи сети.

Нефьодов оставил комментарий без ответа.

2 января Нефьодов поделился с подписчиками результатам первой в 2021 году пробежки.

По словам Нефьодова, он отдыхает вместе с супругой на небольшом острове.

"За $45 (примерно 1280 грн) в Хольбоши можно жить в маленьком клевом отеле на пляже, где тебе выдают ключ от отеля, чтобы ты сам его открывал и закрывал", – описал он досуг.

Нефьодов родился в 1984 году в Киеве. В 2017 году Нефьодов входил в десятку самых желанных холостяков Украины по версии "24 канала". В августе 2019 года он сообщил, что женился.