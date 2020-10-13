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Нефьодов отреагировал на сообщения о якобы подготовке ему подозрения

Истории о подготовке проекта подозрения в злоупотреблении властью уже три года, но ее периодически "поднимают", заявил экс-заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Нефьодов баллотируется в Киевсовет от "Голоса"
Нефьодов баллотируется в Киевсовет от "Голоса"
Фото: Max Nefyodov / Facebook

Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил в комментарии "24 каналу", что сообщения о подготовке ему подозрения в злоупотреблении властью – "черный пиар перед выборами".

"Українські новини" написали 12 октября, что Служба безопасности Украины подготовила проект подозрения Нефьодову. Его и экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса якобы подозревают в создании и "реализации схемы вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний". Агентство утверждало, что в результате действия "схемы" государству нанесли 10,5 млн грн ущерба. 

"Эту историю периодически как новость поднимают. Хотя ей уже три года и ничего не происходит, допросов не проводят, [дело] умерло, перестало быть интересным", – сказал экс-замминистра. 

Максим Нефьодов был заместителем министра экономразвития с февраля 2015-го по ноябрь 2016 года. Потом его назначили первым заместителем главы ведомства. 

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы Гостаможенной службы. 24 марта 2020-го его уволили с занимаемой должности.

В сентябре политик возглавил список партии "Голос" на выборах в Киевсовет. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: СБУ, местные выборы, Максим Нефьодов, подозрение, Служба безопасности Украины
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