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СБУ подготовила Нефьодову подозрение в злоупотреблении властью – СМИ

По данным "Українських новин", Служба безопасности Украины подозревает бывшего главу Гостаможенной службы и экс-заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова и экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса в создании и "реализации схемы вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний".

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СМИ сообщили о подготовке подозрения Нефьодову
СМИ сообщили о подготовке подозрения Нефьодову
Фото: Max Nefyodov / Facebook

Служба безопасности Украины подготовила проект подозрения в злоупотреблении властью (ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины) бывшему главе Гостаможенной службы и экс-заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефьодову. Об этом 12 октября сообщили "Українські новини", ссылаясь на проект подозрения.

По данным агентства, СБУ подозревает Нефьодова и бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса в создании и "реализации схемы вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний". По данным СМИ, в результате действия "схемы" государству нанесли 10,5 млн грн ущерба.

Речь идет о санкциях в виде получения индивидуальных лицензий на внешнеэкономические операции. Они применяются за нарушения предприятиями требований валютного законодательства, пишут "Українські новини".

Агентство обнародовало часть документа, в котором указан список компаний.

"Большинство из юрлиц, которые фигурируют в документе, попали в перечень в период 2014–2016 годов, как предприятия, имеющие отношение к РФ либо через владельцев или осуществляющие подозрительные внешнеэкономические операции с Россией, признанной в Украине страной-агрессором. Специальные санкции вводит Минэкономразвития по представлению правоохранительных органов. И критерии четко определены законом. Но в министерстве под руководством Абромавичюса решили выработать собственные критерии, которые бы дали возможность отменить приказы о применении санкций", – утверждает автор статьи.

По данным "Українських новин", министерство подготовило приказы о снятии санкций, которые подписывал "лично Нефьодов".

Основываясь на тексте проекта подозрения, агентство пришло к выводу, что аналогичные подозрения готовят и другим должностным лицам, в том числе Абромавичюсу.

Теги: СМИ, Украина, санкции, Айварас Абромавичюс, торговля, ущерб, Максим Нефьодов, Служба безопасности Украины
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