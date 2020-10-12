СБУ подготовила Нефьодову подозрение в злоупотреблении властью – СМИ

Служба безопасности Украины подготовила проект подозрения в злоупотреблении властью (ч. 2. ст. 364 Уголовного кодекса Украины) бывшему главе Гостаможенной службы и экс-заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефьодову. Об этом 12 октября сообщили "Українські новини", ссылаясь на проект подозрения.
По данным агентства, СБУ подозревает Нефьодова и бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичюса в создании и "реализации схемы вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний". По данным СМИ, в результате действия "схемы" государству нанесли 10,5 млн грн ущерба.
Речь идет о санкциях в виде получения индивидуальных лицензий на внешнеэкономические операции. Они применяются за нарушения предприятиями требований валютного законодательства, пишут "Українські новини".
Агентство обнародовало часть документа, в котором указан список компаний.
"Большинство из юрлиц, которые фигурируют в документе, попали в перечень в период 2014–2016 годов, как предприятия, имеющие отношение к РФ либо через владельцев или осуществляющие подозрительные внешнеэкономические операции с Россией, признанной в Украине страной-агрессором. Специальные санкции вводит Минэкономразвития по представлению правоохранительных органов. И критерии четко определены законом. Но в министерстве под руководством Абромавичюса решили выработать собственные критерии, которые бы дали возможность отменить приказы о применении санкций", – утверждает автор статьи.
По данным "Українських новин", министерство подготовило приказы о снятии санкций, которые подписывал "лично Нефьодов".
Основываясь на тексте проекта подозрения, агентство пришло к выводу, что аналогичные подозрения готовят и другим должностным лицам, в том числе Абромавичюсу.