"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу

Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов 18 января в Facebook поделился снимком, на котором запечатлен после утренней пробежки на улице.
Нефьодов позирует в кадре в шапке и куртке для бега, а на его бороде осел иней.
"Это вам не Мексика, но утренние 12 км никто не отменял", – подписал он снимок.
"Классная борода", – оценили фото подписчики.
"А я-то думаю, почему мне не бегается с утра при -20 °С? Бороды нет", – написали в комментариях фолловеры.
Нефьодов родился в 1984 году в Киеве. В 2017 году он входил в десятку самых желанных холостяков Украины по версии "24 канала". В августе 2019 года он сообщил, что женился.
В феврале 2020 года сайт "Страна" писал, что Нефьодов танцевал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen.
В начале января 2021 года Нефьодов вместе с женой Яной Калмыковой отдыхал в Мексике.
По словам Нефьодова, утренние пробежки стали для него привычкой.