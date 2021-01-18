"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу

Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов после возвращения из Мексики в Украину вышел на утреннюю пробежку.

Нефьодов: Утренние 12 км никто не отменял Фото: Max Nefyodov / Facebook (архив 2017 года)

Экс-заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов 18 января в Facebook поделился снимком, на котором запечатлен после утренней пробежки на улице.

Нефьодов позирует в кадре в шапке и куртке для бега, а на его бороде осел иней.

"Это вам не Мексика, но утренние 12 км никто не отменял", – подписал он снимок.

"Классная борода", – оценили фото подписчики.

"А я-то думаю, почему мне не бегается с утра при -20 °С? Бороды нет", – написали в комментариях фолловеры.

Нефьодов родился в 1984 году в Киеве. В 2017 году он входил в десятку самых желанных холостяков Украины по версии "24 канала". В августе 2019 года он сообщил, что женился.