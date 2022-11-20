41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам

"Лучший сувенир из Камбоджи, где я был в командировке неделю назад, – специи. Шесть дней не мог распаковать, но сегодня руки дошли. Лемонграсс, калган, тумерик, свежий черный перец + украинские помидоры, чеснок, лук, яйца. И вуаля, есть завтрак с буйством вкусов. Всем желаю спокойного и вкусного воскресенья", – написал министр.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)