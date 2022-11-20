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20 ноября, 2022
 
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41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам

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Кулеба: Всем желаю спокойного и вкусного воскресенья
Кулеба: Всем желаю спокойного и вкусного воскресенья
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 нояря опубликовал Instagram фото своего воскресного завтрака, который он сам приготовил.

"Лучший сувенир из Камбоджи, где я был в командировке неделю назад, – специи. Шесть дней не мог распаковать, но сегодня руки дошли. Лемонграсс, калган, тумерик, свежий черный перец + украинские помидоры, чеснок, лук, яйца. И вуаля, есть завтрак с буйством вкусов. Всем желаю спокойного и вкусного воскресенья", – написал министр.

Контекст:

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Ивана Кулебы.

Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".

Теги: Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, завтрак
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