41-летний Кулеба показал воскресеный завтрак, который приготовил сам

"Лучший сувенир из Камбоджи, где я был в командировке неделю назад, – специи. Шесть дней не мог распаковать, но сегодня руки дошли. Лемонграсс, калган, тумерик, свежий черный перец + украинские помидоры, чеснок, лук, яйца. И вуаля, есть завтрак с буйством вкусов. Всем желаю спокойного и вкусного воскресенья", – написал министр.
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Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Ивана Кулебы.
Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".