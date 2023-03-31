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31 марта, 2023
 
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41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото

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Брежнева мать двоих детей
Брежнева – мать двоих детей
Фото: ververa / Instagram

41-летняя украинская певица Вера Брежнева 31 марта в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена в США со своей 22-летней дочерью Софией.

"Ребенок уже выше мамы", – подписала фото артистка.

Брежнева позирует в кадре в широких брюках и пиджаке оверсайз, которые скрывают ее живот и фигуру.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Ранее артистка предпочитала с помощью одежды подчеркивать стройную фигуру и плоский живот.

Контекст:

София (2001) – дочь Веры Брежневой от украинского бизнесмена Виталия Войченко, с которым артистка состояла в гражданском браке.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, дети, Вера Брежнева, семья, певица
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