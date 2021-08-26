"42 года вместе!" Тина Кароль показала свадебную фотографию родителей

Судя по подписи к фото, родители певицы празднуют перламутровую свадьбу.

"42 года вместе! Желаю всем такой крепкой любви!" – написано под фото.

Отец Тины Кароль родился в 1958 году в городе Вашковцы Черновицкой области. Он инженер, окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа, до выхода на пенсию работал главным конструктором в строительной компании. Мама артистки родилась в 1960-м в Ивано-Франковске. Она тоже инженер, работала в Пенсионном фонде Украины.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Певица воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный ребенок Тины Кароль. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет.