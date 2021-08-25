"Вы – звезда, без которой никак. Вы – солнце". Тина Кароль со сцены обратилась к Ротару

"У вас много поклонников по всему миру, и я не исключение", – призналась Тина Кароль.
Певица вспомнила, как с детства пела песни "Горная лавада", "Было, но прошло".
"Я мечтала быть Софией Ротару", – заявила она.
Тина Кароль подчеркнула, что песни Ротару всегда актуальны, поскольку они – саундтреки к сердцам и жизням миллионов людей.
"Вы национальная легенда. А я могу добавить – многонациональная. Вы звезда, без которой никак. Вы – солнце", – сказала Тина Кароль.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Ротару – обладательница званий "Народная артистка СССР", "Герой Украины". В репертуаре певицы есть песни на украинском, русском, молдавском, английском, болгарском, сербском, французском, итальянском, испанском, польском, немецком языках.
23 августа президент Украины Владимир Зеленский вручил Ротару премию "Национальная легенда Украины".