"Вы – звезда, без которой никак. Вы – солнце". Тина Кароль со сцены обратилась к Ротару

Тина Кароль: Я мечтала быть Софией Ротару Фото: tinakarol_fantina / Instagram

"У вас много поклонников по всему миру, и я не исключение", – призналась Тина Кароль.

Певица вспомнила, как с детства пела песни "Горная лавада", "Было, но прошло".

"Я мечтала быть Софией Ротару", – заявила она.

Тина Кароль подчеркнула, что песни Ротару всегда актуальны, поскольку они – саундтреки к сердцам и жизням миллионов людей.

"Вы национальная легенда. А я могу добавить – многонациональная. Вы звезда, без которой никак. Вы – солнце", – сказала Тина Кароль.

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