Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео

На странице бренда в Instagram отмечается, что стоимость наряда составляет $550 (около 14,6 тыс. грн).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А так наряд смотрится на Тине Кароль.
Ранее в таком же костюме позировала перед камерой мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, писательница и диетолог Мэй Маск. Соответствующее видео она выложила в сеть 22 июля, почти за месяц до того, как свой образ в этом наряде продемонстрировала Тина Кароль.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Основательницей и дизайнером украинского бренда J'Amemme является Юлия Ярмолюк.