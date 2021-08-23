Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео

Тина Кароль появилась на публике в таком же костюме, что и Мэй Маск за месяц до нее Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

На странице бренда в Instagram отмечается, что стоимость наряда составляет $550 (около 14,6 тыс. грн).

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А так наряд смотрится на Тине Кароль.

Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Ранее в таком же костюме позировала перед камерой мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, писательница и диетолог Мэй Маск. Соответствующее видео она выложила в сеть 22 июля, почти за месяц до того, как свой образ в этом наряде продемонстрировала Тина Кароль.

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