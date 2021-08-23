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23 августа, 2021
 
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Тина Кароль и мать Илона Маска появились на публике в одинаковых нарядах от украинского бренда за $550. Фото, видео

Тина Кароль появилась на публике в таком же костюме, что и Мэй Маск за месяц до нее
Тина Кароль появилась на публике в таком же костюме, что и Мэй Маск за месяц до нее
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 20 августа в эфире канала "1+1" во время презентации своего нового альбома "Молода кров" появилась в голубом брючном костюме от украинского бренда J'Amemme. Соответствующие фото певица также разместила на своей странице в Facebook.

На странице бренда в Instagram отмечается, что стоимость наряда составляет $550 (около 14,6 тыс. грн).

А так наряд смотрится на Тине Кароль.

Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Ранее в таком же костюме позировала перед камерой мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, писательница и диетолог Мэй Маск. Соответствующее видео она выложила в сеть 22 июля, почти за месяц до того, как свой образ в этом наряде продемонстрировала Тина Кароль.

Контекст:

Основательницей и дизайнером украинского бренда J'Amemme является Юлия Ярмолюк.

Теги: Тина Кароль, мода и красота, Мэй Маск, дизайнер
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