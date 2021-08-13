  "Зірочка". Тина Кароль записала "международный хит" с солисткой группы Kazka Зарицкой. Аудио

"Песню написал [украинский композитор] Дмитрий Ципердюк очень давно. Она была невероятно популярной в моем родном городе Ивано-Франковске, я слушала ее еще школьницей. Всегда верила, что "Звездочка" - всеукраинский и международный хит. Сквозь годы меня не покидала мысль о том, чтобы исполнить эту песню. Зарицкая – единственная исполнительница, которая смогла бы так непринужденно выполнить этот будущий хит", – рассказала певица.
Песня "Зірочка" – одна из семи композиций, которые войдут в новый альбом Тины Кароль "Молода кров". Его презентация запланирована на 20 августа. Певица посвятила альбом 30-летию независимости Украины. Кроме дуэта с Зарицкой, Тина Кароль записала совместные песни с Алиной Паш, Wellboy, Никитой Ломакиным, Иваном Нави, Юрием Самовиловым и группой Latexfauna.