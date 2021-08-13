  "Зірочка". Тина Кароль записала "международный хит" с солисткой группы Kazka Зарицкой. Аудио

"Песню написал [украинский композитор] Дмитрий Ципердюк очень давно. Она была невероятно популярной в моем родном городе Ивано-Франковске, я слушала ее еще школьницей. Всегда верила, что "Звездочка" - всеукраинский и международный хит. Сквозь годы меня не покидала мысль о том, чтобы исполнить эту песню. Зарицкая – единственная исполнительница, которая смогла бы так непринужденно выполнить этот будущий хит", – рассказала певица.

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Аудио: Тіна Кароль / YouTube