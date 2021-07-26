45-летний Шовковский впервые прыгнул с парашютом и сделал фото с мэром Киева после приземления. Видео

Шовковский о прыжке с парашютом: Это было фантастически Фото: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook

"Это было фантастически. Это было непревзойденно. И это было впервые. Продолжение следует?" – подписал он ролик.

На видео Шовковский запечатлен во время прыжка с парашютом в паре с инструктором.

В Facebook Stories Шовковский разместил фото, на котором запечатлен в компании мэра Киева Виталия Кличко уже после приземления.

"Наш мэр одним из первых поздравил меня с дебютным прыжком", – подписал он совместное фото.

Скриншот: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook