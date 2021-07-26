45-летний Шовковский впервые прыгнул с парашютом и сделал фото с мэром Киева после приземления. Видео

"Это было фантастически. Это было непревзойденно. И это было впервые. Продолжение следует?" – подписал он ролик.
На видео Шовковский запечатлен во время прыжка с парашютом в паре с инструктором.
В Facebook Stories Шовковский разместил фото, на котором запечатлен в компании мэра Киева Виталия Кличко уже после приземления.
"Наш мэр одним из первых поздравил меня с дебютным прыжком", – подписал он совместное фото.
Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала "Украинский футбол" признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе.
В октябре 2016 года Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры игрока.
С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта PariМatch.