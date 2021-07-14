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14 июля, 2021
 
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47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян

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Кейт Мосс стала лицом нового бренда
Кейт Мосс стала лицом нового бренда
Фото: kimkardashian / Instagram

Британская супермодель и одна из самых высокооплачиваемых манекенщиц в 1990-х и 2000-х Кейт Мосс стала лицом бренда американской модели Ким Кардашян SKIMS.

Об этом 13 июля в своем Instagram рассказала Кардашян.

"Я впервые встретила Кейт Мосс в 2014 году благодаря [итальянскому модельеру] Рикардо Тиши и была мгновенно покорена ее дерзким юмором, аутентичной и классической красотой. С тех пор мы дружим! Она – икона моды, определяющая стиль для целого поколения. Для меня большая честь представить ее как новое лицо SKIMS этим летом!" – написала 40-летняя Кардашян.

К посту она приложила новую фотоссесию 47-летней Мосс в нижнем белье своего бренда. На снимках модель позирует в черных, телесных и белых комплектах, на нескольких фото Мосс снята топлес.

"Вау!", "Совершенство", "Без сомнения, прекрасно", – оставили комментарии подписчики Кардашян.

Контекст:

Мосс родилась в 1974 году в Кройдоне (Великобритания). В 15 лет она впервые снялась для обложки журнала, а в 2000 году стала самой высокооплачиваемой моделью в мире. За время модельной карьеры Мосс сотрудничала с брендами Gucci, D&G, Calvin Klein, Versace, Chanel, Dior.

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей. Сейчас она находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: бренд, Кейт Мосс, Ким Кардашян, фотосессия, модель, белье
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