47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян

Об этом 13 июля в своем Instagram рассказала Кардашян.

"Я впервые встретила Кейт Мосс в 2014 году благодаря [итальянскому модельеру] Рикардо Тиши и была мгновенно покорена ее дерзким юмором, аутентичной и классической красотой. С тех пор мы дружим! Она – икона моды, определяющая стиль для целого поколения. Для меня большая честь представить ее как новое лицо SKIMS этим летом!" – написала 40-летняя Кардашян.

К посту она приложила новую фотоссесию 47-летней Мосс в нижнем белье своего бренда. На снимках модель позирует в черных, телесных и белых комплектах, на нескольких фото Мосс снята топлес.

"Вау!", "Совершенство", "Без сомнения, прекрасно", – оставили комментарии подписчики Кардашян.

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