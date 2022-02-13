Бульвар Шоубиз
 
13 февраля, 2022
 
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48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем

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Хайди Клум и Том Каулитц поженились в 2019 году
Хайди Клум и Том Каулитц поженились в 2019 году
Фото: EPA

48-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум 13 февраля на своей странице в Instagram опубликовала серию фото и видео, на которых она запечатлена вместе со своим мужем – 32-летним немецким музыкантом Томом Каулитцем. В кадре Клум позирует в голубом мини-платье, надетом без нижнего белья, с разрезом и шнуровкой на бедрах и декольте.

Снимки и видео были сделаны на концерте нидерландского диджея Tiesto.

Вместо подписи к публикации Клум оставила эмодзи "черное сердце".

Контекст:

Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Германии. В 18 лет она победила в популярном немецком телешоу и подписала контракт с модельным агентством на $300 тыс. В 1993 году Клум переехала в США.

Всемирная известность пришла к ней в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, тираж которого в США достигает 20 млн экземпляров. Кроме того, Клум стала одной из ведущих моделей бренда нижнего белья Victoria's Secret. В 2008 году она вошла в список 15 богатейших моделей мира по данным Forbes.

Клум замужем в третий раз. За нынешнего супруга Каулитца Клум вышла замуж в 2019 году. От второго брака с темнокожим британским исполнителем Силом у модели трое детей: сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006) и дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009).

Теги: концерт, телеведущая, модель, музыкант, Хайди Клум, диджей, Том Каулитц, эмодзи, декольте
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