48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото

В подписи к снимку сообщили, что сентябрьский номер с Крус на обложке будет доступен с 30 августа. С актрисой работал фотограф Нед Роджерс.
Также отметили, что Крус "ждет решающего сезона наград" за фильм "На краю" режиссера Хуана Диего Ботто, в котором она исполнила главную роль и выступила как продюсер.
Крус предстала в декольтированном латексном боди, подчеркивающем фигуру, и с высоко заплетенной косой.
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"В профессии никогда не чувствуешь, что ты достиг того, чего должен был достичь, что ты научился всему, чему должен был научиться, и это меня радует. Ты студент, подмастерье, а все остальное осталось позади", – отметила Крус.
На одном из снимков она предстала в терракотовом мини-комбинезоне.
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"Я уже не в том возрасте, в котором начинала, и у меня двое детей. Самым радикальным изменением, которое я испытала, было то, что я стала матерью. Ваша жизнь сильно меняется в этот момент, гораздо больше, чем в любом другом проекте. Материнство – приоритет в моей жизни", – заявила Крус.
Пост сопроводили снимком актрисы, на котором она держит желтую ткань, напоминающую плащ торреодора.
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"У меня немного кружится голова, когда я вижу все, что произошло с тех пор, как я начинала, но ощущение времени очень относительно. С одной стороны, мне кажется, что это было давно, а с другой – будто это было вчера", – призналась актриса.
В этом посте обнародовали снимок, поддерживающий стилистику корриды. Крус позировала в черной шляпе с широкими полями и облегающей черной одежде, с акцентом в виде круглой золотой пряжки на поясе.
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Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны "Ветчина, ветчина". На съемках этого фильма она познакомилась со своим будущим супругом Бардемом. Актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.
Крус и Бардем поженились в 2010 году. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).