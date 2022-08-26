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26 августа, 2022
 
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48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото

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Крус: В профессии никогда не чувствуешь, что ты достиг того, чего должен был достичь, что ты научился всему, чему должен был научиться, и это меня радует
Крус: В профессии никогда не чувствуешь, что ты достиг того, чего должен был достичь, что ты научился всему, чему должен был научиться, и это меня радует
Фото: EPA

48-летняя голливудская актриса испанского происхождения Пенелопа Крус снялась для обложки Vogue Spain и рассказала в интервью этому изданию о своих жизненных приоритетах. Фото и цитаты из интервью опубликовали 25 августа на странице издания в Instagram.

В подписи к снимку сообщили, что сентябрьский номер с Крус на обложке будет доступен с 30 августа. С актрисой работал фотограф Нед Роджерс.

Также отметили, что Крус "ждет решающего сезона наград" за фильм "На краю" режиссера Хуана Диего Ботто, в котором она исполнила главную роль и выступила как продюсер.

Крус предстала в декольтированном латексном боди, подчеркивающем фигуру, и с высоко заплетенной косой.

"В профессии никогда не чувствуешь, что ты достиг того, чего должен был достичь, что ты научился всему, чему должен был научиться, и это меня радует. Ты студент, подмастерье, а все остальное осталось позади", – отметила Крус.

На одном из снимков она предстала в терракотовом мини-комбинезоне.

"Я уже не в том возрасте, в котором начинала, и у меня двое детей. Самым радикальным изменением, которое я испытала, было то, что я стала матерью. Ваша жизнь сильно меняется в этот момент, гораздо больше, чем в любом другом проекте. Материнство – приоритет в моей жизни", – заявила Крус.

Пост сопроводили снимком актрисы, на котором она держит желтую ткань, напоминающую плащ торреодора.

"У меня немного кружится голова, когда я вижу все, что произошло с тех пор, как я начинала, но ощущение времени очень относительно. С одной стороны, мне кажется, что это было давно, а с другой – будто это было вчера", – призналась актриса.

В этом посте обнародовали снимок, поддерживающий стилистику корриды. Крус позировала в черной шляпе с широкими полями и облегающей черной одежде, с акцентом в виде круглой золотой пряжки на поясе.

Контекст:

Крус родилась в 1974 году в Испании. В 1991 году она устроилась ведущей на телеканал, а в 1992 дебютировала в качестве актрисы, снявшись в фильме испанского режиссера Бигаса Луны "Ветчина, ветчина". На съемках этого фильма она познакомилась со своим будущим супругом Бардемом. Актриса сыграла около 50 ролей. Крус – обладательница именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Крус и Бардем поженились в 2010 году. Пара воспитывает двоих детей – сына Леонардо (2011) и дочь Луну (2013).

Теги: Голливуд, режиссер, фигура, Vogue, Пенелопа Крус, актриса, фото, продюсер, декольте, одежда
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