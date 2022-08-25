Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2022
 
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40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье

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Мейхер в апреле исполнилось 40 лет
Мейхер в апреле исполнилось 40 лет
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 25 августа в Instagram Stories своего именного бренда одежды обнародовала фото в декольтированном фиолетовом шелковом платье на тонких бретелях.

Мейхер позировала в полный рост, дополнив образ светло-розовым жакетом с принтом в пастельных тонах. Она приподняла подол платья, демонстрируя ноги в бежевых босоножках в сетку.


Фото: meiherbymeiher / Instagram

Фото: meiherbymeiher / Instagram

Еще для одного снимка Мейхер спустила с плеч жакет. Она позировала вполоборота к объективу, засветив формы крупным планом.

Фото: meiherbymeiher / Instagram
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, грудь, бюстгальтер, декольте, ноги, одежда
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