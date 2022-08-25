40-летняя Мейхер без бюстгальтера показала вблизи формы в облегающем платье

Мейхер позировала в полный рост, дополнив образ светло-розовым жакетом с принтом в пастельных тонах. Она приподняла подол платья, демонстрируя ноги в бежевых босоножках в сетку.





Фото: meiherbymeiher / Instagram

Еще для одного снимка Мейхер спустила с плеч жакет. Она позировала вполоборота к объективу, засветив формы крупным планом.

Фото: meiherbymeiher / Instagram