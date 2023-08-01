49-летний Данилко о любви: Бабочки в животе? Я уже не помню. Но мы становимся лучше, пока не расстанемся

"Когда человек влюбляется, он меняется", – сказала Данилко.

"Бабочки в животе", – добавил ведущий.

"Я уже, наверное, не помню. Ну я шучу, конечно, помню. Бабочки в животе? Ну я не знаю, – ответил Данилко. – Но мы [становимся] лучше на какой-то момент, пока не расстанемся. Но в этот момент, мне кажется, – у меня это как элемент того, что у меня есть момент создавать. Люди, которые в этой профессии, они влюбляются, чтобы были эмоции".

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

49-летний артист не женат. Детей у него нет.

В июне 2022 года он признался, что раньше переживал из-за того, что его семейная жизнь не сложилась.

"Мне не дается семейная жизнь не потому, что я не хочу, а не получается. Как будто мне это не дано, – сказал артист. – И если раньше я по этому поводу переживал, то теперь я это принял. Если дано, оно будет".