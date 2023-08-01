39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото

В документе указано, что все свое имущество она завещает своему девятилетнему сыну Александру.

"Новая реальность", – написала она.

Контекст:

Павелецкая – совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа".

Она была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким. В 2013 году у пары родился сын Александр. Сейчас Павелецкие в разводе.

Кулеба не сообщал о разводе. Он был в браке с Евгенией Кулебой, основателем и руководителем общественной организации "Город-сад", депутатом Киевсовета от "Слуги народа". У них двое детей: Егор (2006) и Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook признался, что их пути с женой Евгенией Кулебой разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".

Павелецкая сообщила о романе с Кулебой в апреле 2023 года в день его рождения. Кулеба в июле упомянул, что они жили вместе уже в апреле 2022 года.